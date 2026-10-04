Kaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı
Hatay’da 3 aracın karıştığı trafik kazası sonrası trafik polisinin yaptığı hareket takdir topladı. Yeni bir kazanın oluşmasına engel olmak isteyen polis, yağ dökülen yola avuç avuç toprak taşıdı.
Kaydet
|
Hatay’ın Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen üst geçidinde kaydedilen görüntüler takdir topladı. Bölgede 3 aracın karıştığı maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
6 kişiyle kaybolmuştu! Uçağın telsiz kaydı ortaya çıktı
AVUÇ AVUÇ KUM TAŞIDI
Kaza sonrasında yola yağ döküldü. Yağın yeni kazalara neden olabileceğini düşünen bir trafik polisi, avuçlarıyla taşıdığı kumla yağın olduğu bölgeyi kapattı.
YAPTIĞI TAKDİR TOPLADI
Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla toprak taşıyan polisin o anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla avuçlarıyla kum taşıyan polis takdir topladı.
Bizi Takip Edin