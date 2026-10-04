Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Hatay’da 3 aracın karıştığı trafik kazası sonrası trafik polisinin yaptığı hareket takdir topladı. Yeni bir kazanın oluşmasına engel olmak isteyen polis, yağ dökülen yola avuç avuç toprak taşıdı.

Kaydet
|

Hatay’ın Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen üst geçidinde kaydedilen görüntüler takdir topladı. Bölgede 3 aracın karıştığı maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı
Başlık ResmiKaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı
ÖNERİLEN HABERLER
6 kişiyle kaybolmuştu! Uçağın telsiz kaydı ortaya çıktı
DÜNYA

6 kişiyle kaybolmuştu! Uçağın telsiz kaydı ortaya çıktı

AVUÇ AVUÇ KUM TAŞIDI

Kaza sonrasında yola yağ döküldü. Yağın yeni kazalara neden olabileceğini düşünen bir trafik polisi, avuçlarıyla taşıdığı kumla yağın olduğu bölgeyi kapattı.

Kaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı
Başlık ResmiKaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı

YAPTIĞI TAKDİR TOPLADI

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla toprak taşıyan polisin o anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla avuçlarıyla kum taşıyan polis takdir topladı.

Kaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı
Başlık ResmiKaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.