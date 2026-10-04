Hatay’da 3 aracın karıştığı trafik kazası sonrası trafik polisinin yaptığı hareket takdir topladı. Yeni bir kazanın oluşmasına engel olmak isteyen polis, yağ dökülen yola avuç avuç toprak taşıdı.

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Hatay’ın Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen üst geçidinde kaydedilen görüntüler takdir topladı. Bölgede 3 aracın karıştığı maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı

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AVUÇ AVUÇ KUM TAŞIDI

Kaza sonrasında yola yağ döküldü. Yağın yeni kazalara neden olabileceğini düşünen bir trafik polisi, avuçlarıyla taşıdığı kumla yağın olduğu bölgeyi kapattı.

Kaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı

YAPTIĞI TAKDİR TOPLADI

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla toprak taşıyan polisin o anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla avuçlarıyla kum taşıyan polis takdir topladı.

Kaza yerinde polisten takdir toplayan hareket! Yağ dökülen yola avuç avuç kum taşıdı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

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