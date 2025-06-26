Kazancı Holding'de milyarder kardeşlerin kavgası! Kendini binaya kilitledi, Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerini içinde barındıran Kazancı Holding'de kardeş kavgası patladı. Cemil ve Mehmet Kazancı kardeşler arasındaki tartışma yönetim kuruluna taştı, şirketin küçük hissedarı Mehmet Kazancı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. İşte gündeme bomba gibi düşen krizin detayları.

Aksa Enerji, Aksa Elektrik ve Aksa Doğalgaz gibi ülkenin önde gelen şirketlerini bünyesinde barındıran en büyük sermaye gruplarından Kazancı Holding kardeş kavgasıyla gündeme geldi.

Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Türkiye'nin en zengin iş adamları arasında yer alan Şaban Cemil Kazancı, şirketin genel kurul toplantısında kardeşiyle tartıştı.

İki ismin aralarının uzun süredir kötü olduğu bilinirken, şirketin küçük hissedarı Mehmet Kazancı, kardeşi hakkında çektiği video ile olağanüstü iddialarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti.

İlgili Haber Ağabeyinden intikam almak için yeğenini cayır cayır yaktı! Dehşet anları kamerada

"BABAM ALZHEİMER, KARDEŞİM ŞİRKETİ ELE GEÇİRDİ"

Kardeşi Şaban Cemil Kazancı tarafından şirketteki hisselerine hukuksuz şekilde el koyulmaya çalışıldığını iddia eden Mehmet Kazancı, medyadan yardım talep ettiği videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kendi şirketimde genel kurula katıldım. Genel kurulda yapılan hisse dağılımının doğru olmadığını daha önce de ifade etmiştim. Şerhimi koydum, Alzheimer hastası ve şu anda tamamen kapanmış bir zihne sahip olan babamdan almış olduğu hisseyle kardeşim çoğunluğu ele geçirip, bana şirketten laf olsun diye bir miktar para vermeye çalışıyor. Bunun dışında 'Şirket benim, sen bir şey alamazsın. Mahkemelere de gitsen mahkemeleri satın alacağım. Hiçbir mahkemeyi kazanamayacaksın' diyor.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Bu konuda basından yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyorum eğer bu konuya kendi de dahil olursa bir Rizeli olarak şeref duyarım, çok sevinirim. Konuyu halkın da artık bilmesi gerekiyor. Bu kadar zamandır ben kimseye belli etmeden kendi içimde yaptığım bu mücadelenin artık basına yansımasından rahatsız olmuyorum. Ben bu kadar yıl bekledim, onlar hiçbir şekilde ortaya gelip işi bitirmek istemedi. Kardeşim her seferinde benimle alay etti. Küçük kardeşim olmasına rağmen, yapacak bir şey yok.

Onun yaptığı sahte hisse devrini kabul eden, burada yönetimde bulunan ve bu konulara imza atmış olan herkesten de davacı olacağım. Ciddi, çok büyük bir dolandırıcılık yapılmıştır. Söylemediğim şeyleri şimdi söylüyorum ve bunların basında çıkmasından da hiç rahatsızlık duymuyorum.

Ben görevimi senelerdir yaptım, benim için olay bitti. Bundan sonrası artık herkesin ve hukukun takdiri. Sayın Cumhurbaşkanımız belki olaya müdahil olurlar.

TARTIŞMA GECEYE KADAR SÜRDÜ

Öte yandan Mehmet Kazancı, şirketteki hisse dağılımı nedeniyle toplantı kararlarına şerh düştü. Ardından Holding binasını terk etmeme kararı aldı. İki taraf da karşılıklı olarak polis çağırdı.

Paylaşılan görüntülerde Kazancı Holding binası içinde polislerin bulunduğu görülürken, Mehmet Kazancı’nın avukatı ise sosyal medyada yayınladığı video ile holding binasından içeri alınmadığı için holdingin güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadığını aktardı.