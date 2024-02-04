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    • Yoldan geçerken tüm kedi yuvalarını tekmeledi! Akılalmaz anlar kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Eskişehir, Kedi, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

     Eskişehir'de bir şahıs, önüne gelen kedi yuvalarını tekmeledi. Şahsın o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    Eskişehir'i Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Büyükdere Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, vatandaşlar tarafından hayvanların soğuk havalarda üşümemesi amacıyla hazırlanarak sokağa konulan kedi yuvalarını tekmeleyerek dağıttı.

    ANBEAN KAMERADA

    Şahsın yuvaları tekmelediği anlar, bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Mahallede büyük tepki toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca paylaşıldı. Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, aynı şahsın sokakta tehditler savurarak dolaştığını da belirtti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EskişehirKedi
    Haberler > Gündem > Yoldan geçerken tüm kedi yuvalarını tekmeledi! Akılalmaz anlar kamerada
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