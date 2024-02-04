Yoldan geçerken tüm kedi yuvalarını tekmeledi! Akılalmaz anlar kamerada

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Şubat 2024 13:39 - Güncelleme: 4 Şubat 2024 13:43 - Güncelleme:

Eskişehir, Kedi, Haber

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Eskişehir'de bir şahıs, önüne gelen kedi yuvalarını tekmeledi. Şahsın o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.