Yoldan geçerken tüm kedi yuvalarını tekmeledi! Akılalmaz anlar kamerada
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de bir şahıs, önüne gelen kedi yuvalarını tekmeledi. Şahsın o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Eskişehir'i Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Büyükdere Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, vatandaşlar tarafından hayvanların soğuk havalarda üşümemesi amacıyla hazırlanarak sokağa konulan kedi yuvalarını tekmeleyerek dağıttı.
ANBEAN KAMERADA
Şahsın yuvaları tekmelediği anlar, bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Mahallede büyük tepki toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca paylaşıldı. Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, aynı şahsın sokakta tehditler savurarak dolaştığını da belirtti.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı