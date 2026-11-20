İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da kurulan bir derneğin adı altında vatandaşlardan usulsüz para toplayan şebekenin çökertildiğini açıkladı. 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, şüphelilerin kendilerini Jandarma ve MİT personeli olarak tanıttığı ve 1 milyon 498 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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Şanlıurfa'da kendilerini MİT ve Jandarma personeli olarak tanıtarak vatandaşlardan usulsüz para toplayan şebekeye operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, şahıslara yönelik JASAT tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlık şüphelilerden 5'inin tutuklandığını, 1 kişinin ise işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılar paketlendi: Dernek kurup bir milyondan fazla para topladılar

MİT VE JANDARMA PERSONELİYİZ YALANINI KULLANDILAR

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir dernek kurulduğu ve derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş.’nin, kendisini “Jandarma İstihbarat Yüzbaşı ve MİT personeli” olarak tanıttığının tespit edilmesi üzerine devam eden çalışmalarda şüphelilerin, derneğe üye olan kişilere sahte MİT kimliği verdikleri, vatandaşlarımıza silah ve kimlik temin etme ve adliyedeki işlerini halletme vaadinde bulundukları, derneğin resmi bir hesap numarası bulunmamasına rağmen “Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yatırılacağı” gerekçesiyle farklı miktarlarda usulsüz para topladıkları tespit edildi.

Kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılar paketlendi: Dernek kurup bir milyondan fazla para topladılar

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyon sonucunda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen dernek başkanı D.Ş., kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ile E.Y., K.A, A.A. ve M.D. isimli şahıslar yakalandı.

MİLYONLUK VURGUN

MASAK raporları üzerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin, 2026 yılı içerisinde toplam 1 milyon 498 bin TL haksız kazanç elde ettikleri ve bu paraları dernek amacı dışında kullandıkları belirlendi.

Dolandırıcılara yönelik operasyonların süreceğine vurgu yapılan Bakanlık açıklamasında "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. JASAT'ımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı, MASAK Başkanlığımızı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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