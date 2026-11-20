İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, yarın Tunceli'de 8 ilin valileri ve güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileriyle “Terörsüz Türkiye” konulu toplantıda bir araya gelecek. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan'ın da katılacağı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son nokta ve sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son nokta ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere yarın Tunceli'de bölge valileriyle bir araya gelecek.

Bakan Çiftçi'nin başkanlığında yarın gerçekleştirilecek “Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı”da, yürütülen çalışmalar ve sahadaki güncel durum kapsamlı şekilde masaya yatırılacak. Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Vali, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Başkanları ile Terörle Mücadele Daire Başkanları da iştirak edecek.

Bölgesel değerlendirmelerin yapılacağı programa; Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa'nın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

BİR ÖNCEKİ TOPLANTI BATMAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Bakan Çiftçi başkanlığında "Terörsüz Türkiye" gündemiyle 17 Ekim'de Batman'da yapılan bir önceki bölge valileri toplantısına; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'ın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılmıştı.

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Batman’da düzenlenen bir önceki toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar, bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzeninin tahkimine yönelik adımlar ele alınmıştı.

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