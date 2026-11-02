Sosyal medya üzerinden kendisini polis ve gazeteci olarak tanıtan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet Teşkilatı'na ait amblem ve armaları kullanan şahsın, sahte kimlik ve telsiz taşıdığı ortaya çıktı. Şüphelinin ikameti ve iş yerinde yapılan aramalarda bir tabanca ve mermileri ele geçirildi. Şahsın sosyal medya hesaplarından "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" şeklinde paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

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İzmir'de sosyal medya hesaplarında polis ve gazeteci taklidi yaparak sahte paylaşımlar yapan ve silah teşhirinde bulunan şüpheli, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kendini polis ve gazeteci olarak tanıttı: Sahte kimliklerin bedeli ağır oldu

Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medya platformlarında Emniyet Teşkilatına ait amblem ve armaları kullanarak 'Polis Haber' ve 'Basın Polis' gibi ibareler yerleştiren bir kişiye yönelik ortak bir çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, A.U.Ş. isimli şüpheli şahsın hem polis hem de gazeteci rolüne büründüğü tespit edildi.

Kendini polis ve gazeteci olarak tanıttı: Sahte kimliklerin bedeli ağır oldu

SAHTE KİMLİK VE TELSİZ TAŞIDI

Sahte polis kimliği ve el telsizi taşıyan zanlının, başta İzmir Adliyesi olmak üzere birçok farklı noktada görevli gibi gezindiği belirlendi. Şüpheli şahsın sosyal medya hesaplarında "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" şeklinde paylaşımlar yaptığı, duruma göre bazen polis bazen de basın mensubu taklidi yaptığı ortaya çıktı.

Kendini polis ve gazeteci olarak tanıttı: Sahte kimliklerin bedeli ağır oldu

TABANCA VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik şube müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Kendini polis ve gazeteci olarak tanıttı: Sahte kimliklerin bedeli ağır oldu

Yapılan aramalarda namlu ağzı açık olduğu görülen bir adet tabanca, bu tabancaya ait içi boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli dört fişek, bir adet TYT marka el telsizi ile Polis ibareli sekiz kokart ve kimlik bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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