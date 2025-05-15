Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kenti sel vurdu, otomobiller dereye sürüklendi! "Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık"

Kenti sel vurdu, otomobiller dereye sürüklendi! "Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kenti sel vurdu, otomobiller dereye sürüklendi! &quot;Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi. Bölgeye gelerek bilgi alan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapılıyor. Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması." dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı.

OTOMOBİLLER DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ

Derenin taşması sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Araçların çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Kenti sel vurdu, otomobiller dereye sürüklendi! "Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık" - 1. Resim

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı.

Kenti sel vurdu, otomobiller dereye sürüklendi! "Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık" - 2. Resim

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı. Yılmaz, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Kenti sel vurdu, otomobiller dereye sürüklendi! "Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık" - 3. Resim

"AFET OLACAK ŞEKİLDE GÜÇLÜ BİR YAĞIŞA MARUZ KALDIK"

Durumun herkesi üzdüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gerçekten afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, derenin taşması nedeniyle su altında kaldı. Derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapılıyor. Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda sahada AFAD'ımız, itfaiyemiz, yaklaşık 200 personelimiz arama, tarama çalışmalarını sürdürüyor."

Kenti sel vurdu, otomobiller dereye sürüklendi! "Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık" - 4. Resim

"DEVLET OLARAK BURADAYIZ"

Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah o 2 aracımızda da temennimiz, duamız can kaybımızın olmaması. Devlet olarak buradayız, alandayız, hemşehrilerimizin yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını da hemen başlatacağız. Devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken ne destek varsa vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Putin orduya neşteri vurdu! Üst düzey komutanı görevden aldıHakkari'de görüldü, ikinci bir emre kadar yasakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakkari'de görüldü, ikinci bir emre kadar yasakladı - GündemHakkari'de görüldü, ikinci bir emre kadar yasakladıABD, Rus ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da görüşecek! Bakan Fidan ile görüşecekler - GündemABD, Rus ve Ukrayna heyetleri toplanıyor!İzmir'de İHA ekibine çirkin saldırı! Özgür Özel'in boykot çağrısı can yaktı - Gündemİzmir'de İHA ekibine çirkin saldırıDolmabahçe'de barış zirvesi! Bakan Fidan, Rus müzakere heyeti ile görüştü - GündemBakan Fidan, Rus müzakere heyeti ile görüştüKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti - GündemBakan Mehmet Nuri Ersoy, Dijital Varlıklar’ı ziyaret ettiAzerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Dijital Varlıklar'a ziyaret - GündemAzerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Dijital Varlıklar'a ziyaret
Sonraki Haber Yükleniyor...