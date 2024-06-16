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Kesim alanından kaçan kurbanlık dana, çamura saplandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kesim alanından kaçan kurbanlık dana, çamura saplandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de kurban kesim alanından kaçan dana, çamura saplandı. Hayvan bir süre sonra sahipleri tarafından kurtarıldı.

İmrahor Mahallesi'ndeki kurban kesim alanına getirilen dana, sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı. Etraftaki boş alana doğru kaçan kurbanlık, çamura saplandı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Sahipleri burada mahsur kalan danayı kurtarmak için uzun süre uğraştı. Bulunduğu yerden kurtarılan dana, kesilmek üzere kesimhaneye götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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