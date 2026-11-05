Kırmızı bültenle aranıyordu! Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" organize suç örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde yürütülen ortak çalışmalar sonucunda Şahin, Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Gökhan Şahin, Gürcistandan Türkiyeye iade edildi

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

"Daltonlar" organize suç örgütü üyesi Şahin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından adli makamlarca çıkarılan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Gökhan Şahin'in ayrıca, "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından da ulusal seviyede aranma kaydı bulunuyor.

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Son olarak Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler Derneği’nin (GFB) lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiası ile geçtiğimiz haftalarda 5 şüpheli yakalanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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