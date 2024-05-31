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Kırşehirli şair muhtar dolandırıldı! Başına gelenlere şiirle sitem etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırşehirli şair muhtar dolandırıldı! Başına gelenlere şiirle sitem etti
Kırşehir Valiliği, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtar adayı olan ancak seçimi kaybettikten sonra yazdığı şiirle gündem olan Çoban Aydın Battal dolandırıldı. Başına gelenleri anlatan Battal, eşiyle de arasının bozulduğunu belirterek “Beterini yaşatma bize Allah'ım. Oscarlık tiyatro oynadılar bana, öbür dünyada da gelme bana” sözleriyle duygularını aktardı.

Seçim sonrasında yazdığı şiirle gündeme gelen ve ardından dizide oynayan Aydın Battal fenomen oldu. Sosyal medyada adından sık sık söz ettiren Battal bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Fenomen isim kendisini Kırşehir Valiliği'nden aradığını belirten kişilerin oyununa geldi.

ÇOBAN AYDIN BATTAL DOLANDIRILMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Yaşadıklarını anlatan Battal; "Dizi teklifi aldım ve yola çıktım. Bir gün sonra beni aradılar ve Kırşehir Valiliği'nden aradıklarını söylediler. 'Vali Bey hayır kurumuna kurban kesecek, bize kurbanlık koyun lazım' dediler. Kişilere valinin de adını duyunca 'ben de 10 koyun var, satıp kooperatif parası ödeyecektim' dedim. Ama yalan da tatlı geldi bana, 4 koyunu verdim. Koyunu aldıktan sonra kuzuları da gören kişiler bana 'seni Tarım Bakanlığı'nda işe de alacağız' dediler. Ben de 6 kuzu verdim ve valinin de adı olunca bir tane de hediye ettim" dedi.

Kırşehirli şair muhtar dolandırıldı! Başına gelenlere şiirle sitem etti - 1. Resim

KIRŞEHİRLİ ÇOBANIN EŞİYLE DE ARASI BOZULDU

Avukatla irtibata geçen Battal, dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldu. Eşiyle de dolandırıcılık olayından sonra arasının bozulduğunu söyleyen Battal; yazdığı şiirle dolandırıcılara sitem etti. 

Battal'ın yazdığı şiir ise şöyle; "Azrail kapını ansızın çalsın, hayatın ömrün yarıda kalsın. Bazı insan vardır memnun olmaz, aklının içerisinde kendini bulmaz. Hanım boşar, yemin eder sözünde durmaz. Çıkardım aklımı aklına koydum. Hırsız haklı çıktı şaşırdım durdum. Her şeyden çıkar oyunsuz, hiç günün olmaz yarınsız dünsüz. Sen, güç deyip para altına taparsın. Şirket kurup ihaleler kaparsın. Ne okuması ne yazması var. Altın olsa ne yazar itin tasması. Arsıza bak hele hayal satıyor, beterini yaşatma bize Allah'ım. Oscarlık tiyatro oynadılar bana, öbür dünyada da gelme bana."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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