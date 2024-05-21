Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Maaşımı veriyorum! İmam vaadiyle seçimi kazanan muhtar ilan verdi

Maaşımı veriyorum! İmam vaadiyle seçimi kazanan muhtar ilan verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde imam vaadiyle seçim kazanan muhtar, mahalleye ilanla imam arıyor.

Kozan ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Salmanlı Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlyas Köse, seçim vaadi olarak 3 yıldır imamı olmayan camiye imam getirme sözü verdi.

Köse muhtarlığı kazanınca bu vaadini gerçekleştirmek için kolları sıvadı ancak geçen zaman zarfında müftülük ve kaymakamlığa başvurmasına rağmen mahalleye bir türlü imam getiremedi. Bunun üzerine muhtar, mahallenin girişine imam arandığı yönünde ilanlar ekledi.

Maaşımı veriyorum! İmam vaadiyle seçimi kazanan muhtar ilan verdi - 1. Resim

"KENDİ EVİNİ VE MUHTARLIK MAAŞINI VERECEK"

Konuyla ilgili konuşan İlyas Köse şu açıklamayı yaptı:

"Camimiz 1958 yılında yapıldı ancak 3 yıldır imam yok. Biz Kozan Müftülüğüne defalarca başvurduk ama kadro olmadığı için cevabını aldık. Ben de muhtarlık maaşımı vaat ettim ve köyümüze çocuklara temel dini bilgileri aktaracak, cuma ve cenaze namazını kıldıracak kadrolu imam arıyoruz. Biz de köyün girişine ilan astık.

Muhtarlık maaşının tamamını vereceğim. Yetmezse üstüne de veririz. Lojmanı beğenmez ise ben kendi evimi vereceğim. Cami bahçesinde meyve ağaçları var onları da satıp gelir elde edebilir. Köyümüzün çocuklarına dini bilgileri versin, cenazemizi ve cuma namazını kıldırsın istiyoruz.

Maaşımı veriyorum! İmam vaadiyle seçimi kazanan muhtar ilan verdi - 2. Resim

İmam olmayan yerde cemaat olmuyor. İmam görevini tam yaparsa cemaati çoğaltmak imamın görevi. En azından cuma günleri namaz kıldırsın istiyoruz. Çocuğumun dini soruları soruyor cevap veremediğimiz yerler oluyor istiyoruz ki doğru bilgiler alsın. Biz camide öğrendik birçok şeyi. Köyümüz 368 kişi yazın 500 kişiye ulaşıyor"

Maaşımı veriyorum! İmam vaadiyle seçimi kazanan muhtar ilan verdi - 3. Resim

Gökgöz Mahallesi Muhtarı Mızrak Acar ise, "55 hanemiz var ve Salmanlı Camii'ni kullanıyoruz ama 3 kilometrelik yol 5 kilometreye çıkıyor. Cenazelerimizde, cuma namazlarında çevre köylerden imam arıyoruz" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 46 şüpheli yakalandıDerbinin kahramanı Çağlar Söyüncü, nişanlandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Park halindeki aracın kazaya karışması durumunda ne olur? KASKO zararı karşılar mı? - YaşamAkıllarda KASKO sorusu: Park halindeki araca...Mezarlık çadır kente döndü! Belediyeyle halk karşı karşıya geldi - YaşamMezarlık çadır kente döndü! Belediyeyle halk karşı karşıya geldiYeni evli çifte büyük şok! 700 bin TL'lik takılar 22 dakikada buhar oldu - YaşamYeni evli çifte büyük şok! 700 bin TL 22 dakikada buhar oldu18 yaşındaki Rümeysa'nın ahlaksız teklifi kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı - YaşamRümeysa'nın canice katledildiği ortaya çıktı90 yıl sonra bir ilk! Ankara'dan hareket etti, yolculardan tam not aldı - Yaşam90 yıl sonra bir ilk! Ankara'dan hareket etti, tam not aldıErzincan Tercan'da peş peşe iki deprem meydana geldi - YaşamErzincan'da peş peşe 2 deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...