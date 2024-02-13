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    • Kıskançlık krizi rehine krizine döndü! Polis etkisiz hale getirdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, Rehine, Kıskançlık, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da eski eşini fırında biriyle görünce kıskançlık krizine giren adam, şahsı silahla rehin aldı. Polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alınan kıskanç eski eş çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, rehin aldığı kişi başına aldığı kabza darbesiyle yaralandı.

    Bursa’da merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Eski Tahal Caddesinde eski eşi A.E.'yi (49) Y.K. (37) ile bir fırında gören Adem Dikici (43) fırına girerek Y.K.'yı silahla rehin aldı.

    POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise fırının yakınındaki Çarşı Polis Merkezi’ne giderek yaşanan durumu aktardı. Polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı fırına gelerek ikna yolu ile şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Suç aleti silah ile birlikte yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken rehin alınan Y.K.'nın silah kabzası ile başına darbe aldığı tespit edildi.

    Kıskançlık krizi rehine krizine döndü! Polis etkisiz hale getirdi

    KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ

    Yaralı Y.K. olay yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Adem Dikici karakoldaki ifadesinde eski eşini Y.K. ile birlikte görünce kıskançlık krizine girdiğini söyledi. Sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan Adem Dikici cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaRehineKıskançlık
    Haberler > Gündem > Kıskançlık krizi rehine krizine döndü! Polis etkisiz hale getirdi
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