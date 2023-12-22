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    KKTC'den sonra Türkiye'ye göz diktiler! Gizli örgüt gayrimenkul toplamaya başladı

    İran, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi'nin, KKTC'de dev araziler aldığı ortaya çıktı. Bu durum sonrası siyonistlerin, ikinci bir Filistin planı hazırlığında olduğu iddia edildi. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bu konuya dikkat çekti.

    KKTC&#039;den sonra Türkiye&#039;ye göz diktiler! Gizli örgüt gayrimenkul toplamaya başladı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali  Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yerli ve yabancı basında "Habat" isimli bir örgütten söz edildiğini, bu örgütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gayrimenkul alımı yaptığının ifade edildiğini söyledi.

    "İSRAİL HABAT'IN KONTROLÜNDE"

    Bu örgütün Türkiye'de de büyük ölçekte gayrimenkul alımı yaptığını öne süren Yüksel, "İsrail bir din devletidir. O devlet, bugün mafya tipi bir örgüt olan Habat'ın kontrolünde. Bugünkü kaos ortamının oluşmasında en güçlü etkiyi gösteren İsrail veya Yahudiler değil, Habat ve onun da içinde olduğu küreselci şeytani siyasettir." dedi.

    "TÜRK DÜNYASINDA VATANDAŞLIK ALDI"

    Yüksel, Habat üyelerinin Türk dünyasında vatandaşlık elde ettiğini, hahambaşılık kurarak Türkiye'deki mevcut Musevi cemaatinin hahambaşılığını ele geçirmek ve Türk Dünyası Musevi Hahambaşılıkları Birliği kurulması için çalışmalar yaptıklarına dair duyumlar aldıklarını söyledi. Yüksel, "Bu konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapmakta?" sorusunu yöneltti.

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    IsrailSiyonist
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