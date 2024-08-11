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Kocaali'de Kıbrıs gazisi denizde kayboldu! Bakın 10 kilometre mesafede nerede bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kocaali&#039;de Kıbrıs gazisi denizde kayboldu! Bakın 10 kilometre mesafede nerede bulundu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaali'de Altınkemer plajında denize girdiği sırada kaybolan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi İhsan Sümertaş, 10 kilometre mesafede yarı baygın halde bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde kaybolan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi, yaklaşık 10 kilometre mesafede yarı baygın halde bulundu.

4 Temmuz Mahallesi'ndeki Altınkemer plajında eşi Yasmin Sümertaş ile denize giren Kıbrıs gazisi İhsan Sümertaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kocaali'de Kıbrıs gazisi denizde kayboldu! Bakın 10 kilometre mesafede nerede bulundu - 1. Resim

Sümertaş'tan haber alamayan eşi ve çevredekiler, polise haber verdi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri helikopter destekli, deniz polisi ise su yüzeyinde ve dalgıçlarla deniz altında arama çalışması başlattı.

Kocaali'de Kıbrıs gazisi denizde kayboldu! Bakın 10 kilometre mesafede nerede bulundu - 2. Resim

10 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

Bir süre önce baypass ameliyatı olduğu öğrenilen Sümertaş, yaklaşık 7 saat sonra Karamürsel'in karşı kıyısında yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Körfez ilçesi Hereke sahilinde vatandaşlarca denizde yarı baygın halde bulundu.

Kocaali'de Kıbrıs gazisi denizde kayboldu! Bakın 10 kilometre mesafede nerede bulundu - 3. Resim

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sümertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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