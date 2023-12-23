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    Kocaeli'de fırtına felaketi: Deniz taştı, devrilen ağaçlar otomobilleri ezdi

    Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle bölge adeta felaketi yaşadı. Fırtına nedeniyle deniz taştı ve devrilen ağaçlar 3 otomobilin üstüne düşerek hasara neden oldu.

    Kocaeli&#039;de fırtına felaketi: Deniz taştı, devrilen ağaçlar otomobilleri ezdi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İzmit ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla bir bölümü Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı su altında kaldı.

    OTOPARK SULAR ALTINDA KALDI

    Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde de fırtına dolayısıyla bir ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. İzmit ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla bir bölümü Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı su altında kaldı.

    Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde de fırtına dolayısıyla bir ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

    Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, bölgede akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi. 

     

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    FırtınaKocaeli
    Haberler > Gündem > Kocaeli'de fırtına felaketi: Deniz taştı, devrilen ağaçlar otomobilleri ezdi
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