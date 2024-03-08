Kocaeli'de korkunç kaza! Tırın altında kalan araç sürücüsünün cansız bedeni 1 saatte çıkarıldı

Kocaeli'de bir otomobil park halindeki tırın altına girdi. Korkunç kazada araba alev aldı sürücüsü yanarak can verdi. Talihsiz adamın cansız bedeni ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Feci Kaza, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde yaşandı.

TIRIN ALTINA GİREN ARABA YANDI, SÜRÜCÜ İÇİNDE SIKIŞTI

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde olan Ş.A. hakimiyetindeki tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobilde yangın çıktı, sürücü ise sıkıştı. Feci kazayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek otomobilde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

CANSIZ BEDENİ 1 SAAT SONRA ÇIKARILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Araç sürücüsü 1 saat süren çalışmalarından ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlıkçılar talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü Ş.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.