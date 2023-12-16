Konya'da feci kaza! Ambulans ve kamyonet devrildi: Yaralılar var
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Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yol dehşete neden oldu. Yolda ambulans ve kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Yurt geneliden etkisini sürdüren sağanak yağış bu kez felaketi beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 13 AAH 334 plakalı ambulans, Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yağışlı havada şarampole devrildi.
AMBULANS DEVRİLDİ, KAMYONET YUVARLANDI
Aynı güzergahta seyir halindeki 07 AGJ 540 plakalı kamyonetin sürücüsü A.K. devrilen ambulansın yakınında fren yaptı. Kamyonet de şarampole yuvarlanarak takla attı.
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlıkçılar Behzat B. ve Adıgül G. ile kamyonetteki Emir G. ve Burak S. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.