Konya'da feci kaza! Ambulans ve kamyonet devrildi: Yaralılar var

16 Aralık 2023 18:44 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 18:49

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yurt geneliden etkisini sürdüren sağanak yağış bu kez felaketi beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 13 AAH 334 plakalı ambulans, Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yağışlı havada şarampole devrildi.

AMBULANS DEVRİLDİ, KAMYONET YUVARLANDI

Aynı güzergahta seyir halindeki 07 AGJ 540 plakalı kamyonetin sürücüsü A.K. devrilen ambulansın yakınında fren yaptı. Kamyonet de şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlıkçılar Behzat B. ve Adıgül G. ile kamyonetteki Emir G. ve Burak S. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.