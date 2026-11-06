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Konya'da milyonları zimmetine geçiren adliye memuruna hapis cezası! Paraları bahis sitelerinde kaybetmiş

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Konya'da milyonları zimmetine geçiren adliye memuruna hapis cezası! Paraları bahis sitelerinde kaybetmiş
Başlık ResmiKonyada milyonları zimmetine geçiren adliye memuruna hapis cezası! Paraları bahis sitelerinde kaybetmiş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede görev yaparken yaklaşık 6,5 milyon lirayı zimmetine geçiren Ayşe S., 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Paraları bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf eden sanık, olayın eşinin durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

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Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede satış memuru ve zabıt katibi olarak görev yapan memur ve ihale bedellerini zimmetine geçirdiği suçlamasıyla geçtiğimiz sene tutuklanan Ayşe S., 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, zimmetine geçirdiği paraları bahis sitelerinde kaybettiğini belirtti.

Kulu Adliyesinde zabıt katibi ve satış memuru olarak çalışan Ayşe S., 2024 senesinin başından itibaren icra işlemleri ile Milli Emlak üstünden hazine adına yatırılan paralardan bir bölümünü kendi hesabına geçirdi. Farklı tarihlerde yapılan usulsüz işlemlerle yaklaşık 6,5 milyon lira sanığın kontrolüne geçti. Geçtiğimiz sene eşinin durumu fark edip yetkili mercilere haber vermesi ile Ayşe S. yaptıklarını itiraf etti. Aralık ayında mahkemeye çıkarılan Ayşe S. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"PARALARI BAHİS OYNAYARAK HARCADIM"

Sanık Ayşe S. hakkındaki davanın karar duruşması Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmada savunma yapan Ayşe S., suç isnadını kabul etti. Zimmetine geçirdiği paraları bahis oynayarak kaybettiğini söyleyen sanık, paraları annesinin mobil bankacılık hesabı üstünden kullandığını belirtti. Ayşe S., savunmasında, "Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım, eşim de durumu yetkili mercilere bildirdi. Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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