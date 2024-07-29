ÖSYM açıkladı: KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS-2024/1 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 merkezi yerleştirme tercihleri 11 Temmuz 2024 tarihinde başlamış 18 Temmuz 2024 günü sona ermişti.

ÖSYM, sonuçların açıklandığını duyurdu.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.