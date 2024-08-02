Kremlin, MİT'in tarihi operasyonundaki detayı açıkladı! Rus olduklarını uçakta öğrendiler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yönetiminde ABD ve Rusya arasında Ankara'da gerçekleştirilen esir takasının dünyadaki yankıları sürüyor. Rusya tarihin en büyük esir takası operasyonunun detaylarını paylaştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, takasa dahil olan Rus ajanlarının çocukları hakkında "Çocuklar kendilerinin Rus olduğunu uçağın Ankara'dan havalanmasından sonra öğrendiler, Putin'i tanımıyorlardı bile. Ajanlar böyle çalışır." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'da yapılan takas operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Operasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) arasında çok zorlu müzakerelerle gerçekleştiğinin altını çizen Peskov, çarpıcı bir detayı açıkladı.

"RUS OLDUKLARINI BİLMİYORLARDI, PUTİNİ TANIMIYORLARDI"

Takasa dahil olan iki Rus istihbarat görevlisinin çocukları hakkında detay paylaşan Peskov, bu iki çocuğun kendilerinin Rus olduğunu uçağın Ankara'dan havalanmasından sonra öğrendiklerini ifade etti.

Peskov, "Çocuklar, uçaktan indiğinde Rusça bilmedikleri için Putin, onları İspanyolca selamladı ve 'Buenas noches' (İyi geceler) dedi. Onlar, dün ebeveynlerine kendilerini karşılayacak olanın kim olduğunu sordular, Putin'in kim olduğunu bile bilmiyorlardı. Ajanlar böyle çalışıyor, işleri uğruna ve işlerine bağlılık uğruna bu tür fedakarlıklar yapıyorlar." dedi.

"ABD'YE KARŞI İYİ NİYET GÖSTERGESİ DEĞİL"

Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalıları iyi niyet göstergesi olarak teslim etmediğini, kendi vatandaşlarının verilmesi karşılığında serbest bıraktığını dile getirdi.