Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Çarşafla 4'üncü kattan inmeye çalışan 2 çocuk yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de yurttan ayrıldıktan sonra aileleri tarafından eve getirilen 16 yaşındaki iki çocuk, iddiaya göre kapının kilitlenmesi üzerine pencereden çıkmaya çalıştı. Çarşaf yardımıyla 4'üncü kattan inmeye çalışan çocuklardan biri beton zemine düşerken diğeri ardiye çatısına atladı. Hastaneye kaldırılan iki çocuğun da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İstanbul Küçükçekmece’de, öne sürülene göre yurttan ayrılmalarının ardından aileleri tarafından eve getirilen 16 yaşındaki iki çocuk, evden çıkmak için çarşafla pencereden inmeye çalıştıkları esnada düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde yaşandı. Öne sürülene göre, Doğu Türkistanlı ve Türk vatandaşı olan 16 yaşındaki iki çocuk yurttan kaçtı. Çocukları eve getiren babaları, kapıyı kilitleyip polise haber verdi.

ÇARŞAFLA BİRLİKTE DÜŞTÜ

Evde olanların sonrasında paniğe kapıldıkları iddia edilen iki çocuk, evden çıkabilmek amacıyla pencereye çarşaf uzatıp aşağı inmeye çalıştı. Bu esnada çocuklardan biri, çarşafla beraber 4’üncü kattan beton zemine düştü. Diğer çocuk ise peşinden atlayarak binanın boşluğunda olan ardiye çatısına düştü.

Olayı gören görgü şahidi Eyüp Kınay, "Binadan atlamaya çalışıyorlardı. Biz, ‘Atlamayın, polis çağıralım’ diye bağırdık. Onlar bize küfür edip, ‘Size ne oluyor?’ diye karşılık verdiler. Daha sonra kızlardan biri çarşafla inmeye çalışırken yere düştü. 5-10 saniye sonra diğeri de peşinden atladı ve çatının üzerine düştü" ifadelerini kullandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Çevredekilerin ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında ambulansla hastaneye sevk edildi. Çocukların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayla alakalı inceleme devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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