Küçükçekmece'deki Cemevi ve Kültür Merkezi'nde korkutan yangın
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.
Küçükçekmece'de bulunan Cemevi ve Kültür Merkezi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Detaylar gelecek...
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı