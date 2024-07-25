Küçükçekmece'deki Cemevi ve Kültür Merkezi'nde korkutan yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

Küçükçekmece'de bulunan Cemevi ve Kültür Merkezi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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