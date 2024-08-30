Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu’nda konuşuyor. Erdoğan, "Büyük zafer yok edilmek istenen, vatanından kovulmak istenen bir milletin doğuşunun adıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla taşımaya devam edeceğiz.

Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir. 4 gün önce milletimize Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin sene-i devriyesini kutladık. Aynı gün Büyük Taarruz'un yıl dönümünü andık. İstiklal harbimiz başlı başına dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıdır.

Büyük zafer yok edilmek istenen, vatanından kovulmak istenen bir milletin doğuşunun adıdır.

"BİZİ YOLUMUZDAN GERİ DÖNDÜREMEDİLER"

Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir. Türlü meşakatlerle elde edilen başarıyla Türk askerinin kahramanlığı perçinlenmiştir. 5 ayda ayda aşılmaz denilen hattı, ordumuz taktik bir baskınla 5 günde darmadağın etmiştir. Milletin bağrından çıkan ordumuz, Gazi Mustafa Kemal'in yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda büyük bir başarıya imza atmıştır.

Taarruz kararı önceden alındığı halde aylar boyunca savaş vasıtalarının tamamlanmasına öncelik verildi. Tüm imkanlar seferber edildi. Silah, mühimmat, ilave kuvvet gibi hazırlıkların yanı sıra iç cephenin tahkimi sağlandı. Bugün yaşadığımız hadiselere baktığımızda bir millet için iç cephenin ne kadar mühim olduğunu görüyoruz.

Cumhuriyet boyunca tamamı aynı amaca hizmet eden pek çok kirli senaryoya maruz kaldık. Sokak olaylarıyla bizi kendi iç meselelerimize hapsetmeye kalktılar. Darbeler yoluyla devlet ve millet arasına kalın duvarlar ördüler. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek değil içerde ve dışarda vuruşarak geldik. Bizi yolumuzdan geri döndüremediler.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde Filistin mesajı verdi

Ayrıntılar geliyor...