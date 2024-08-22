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Kundaklanan yayla evinde 3 kişi ölmüştü! Dehşet evinde yaşananlar tüyler ürpertti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kundaklanan yayla evinde 3 kişi ölmüştü! Dehşet evinde yaşananlar tüyler ürpertti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Araklı ilçesi Hacovid Yaylasında dün yanan evde 3 kişi ölmüştü. Kundaklama şüphesiyle 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların akrabalarını önce bıçaklayarak öldürdüğü ardından da evi ateşe verdiği öğrenildi.

Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Hacovid Yaylasında dün sabaha karşı 05.30 sıralarında Arif Altuntaş’a ait yayla evinde yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kundaklanan yayla evinde 3 kişi ölmüştü! Dehşet evinde yaşananlar tüyler ürpertti - 1. Resim

KATİLLERİ, AKRABALARI ÇIKTI

Yangında evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş (61) ve akrabaları Kasım Altuntaş (67) olmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri şahısların olayla ilgili aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A., M.A. ve A.A. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldüklerini ve ardından da evi ateşe verdiklerini belirledi.

Kundaklanan yayla evinde 3 kişi ölmüştü! Dehşet evinde yaşananlar tüyler ürpertti - 2. Resim

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 3 kişi bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen ve araçlardan ayrı ayrı çıkartılan 3 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına alındı. Öte yandan suça teşvik edildiği belirlenen A.A.'nın elindeki sargı ve bandaj dikkat çekti.

Kundaklanan yayla evinde 3 kişi ölmüştü! Dehşet evinde yaşananlar tüyler ürpertti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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