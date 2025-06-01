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Kuraklık ünlü tatil bölgesini vurdu! Barajda su seviyesi yüzde 13’e düştü, yasaklar jet hızıyla geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuraklık ünlü tatil bölgesini vurdu! Barajda su seviyesi yüzde 13’e düştü, yasaklar jet hızıyla geldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in gözde tatil ilçesi Çeşme’de yaşanan su sıkıntısı giderek korkutucu boyutlara ulaşıyor. Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 13’e kadar düşmesinin ardından Çeşme Belediyesi, su tasarrufuna yönelik kapsamlı yasaklama kararları aldı.

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri giderek hissedilirken, İzmir'in gözde tatil ilçesi olan Çeşme'de su sıkıntısı yaşanıyor. Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 13’e kadar gerilemesinin ardından Çeşme Belediyesi su tasarrufuna yönelik harekete geçti.

Kuraklık ünlü tatil bölgesini vurdu! Barajda su seviyesi yüzde 13’e düştü, yasaklar jet hızıyla geldi - 1. Resim

KONUT VE İŞ  YERLERİNİ KAPSIYOR

Çeşme Belediye Meclisi’nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem konut hem de iş yerlerini kapsıyor.

Kuraklık ünlü tatil bölgesini vurdu! Barajda su seviyesi yüzde 13’e düştü, yasaklar jet hızıyla geldi - 1. Resim

Belediye'den yapılan açıklamada "Önemli Bilgilendirme" başlığıyla şu ifadelere yer verildi:

"Çeşme Belediye Meclisi’nin 05.05.2025 tarihli ve 2025/5-60 sayılı kararı doğrultusunda, Çeşme Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'ne 'Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında' aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

 1. İş yeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır.
 2. Faaliyet konusu araç yıkama olmayan iş yeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır.
 3. Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan iş yerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır.
 4. İş yeri ve konutlarda bahçe sulamasının yasak olduğu saatler aşağıda belirtilmiştir:
 • 1 Ekim - 30 Nisan tarihleri arası sabah 10.00 ile akşamüzeri 16.00 arası
 • 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arası sabah 08.00 ile akşamüzeri 18.00 arası

Yukarıda belirtilen saatler dışında sulama yapılmasına izin verilmektedir.

Tüm bu kurallara titizlikle uyulması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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