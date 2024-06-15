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Kurban Bayramı öncesinden Kağıthane'den kaçan dana iki ilçe gezmesine rağmen yakalanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı için alınan dana, Kağıthane'de sahibinden kaçtı. Mahallelinin peşine düşmesine rağmen durdurulamayan dana, iki ilçe gezdi. Yola çıkarak trafiği de bir birine katan dana yakalanamadı.

Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı öncesinden Kağıthane'den kaçan dana iki ilçe gezmesine rağmen yakalanamadı - 1. Resim

Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı.

Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi.

Kurban Bayramı öncesinden Kağıthane'den kaçan dana iki ilçe gezmesine rağmen yakalanamadı - 2. Resim

Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi.

Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı öncesinden Kağıthane'den kaçan dana iki ilçe gezmesine rağmen yakalanamadı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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