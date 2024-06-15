Kurban Bayramı öncesinden Kağıthane'den kaçan dana iki ilçe gezmesine rağmen yakalanamadı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2024 14:46 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 15:49 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı için alınan dana, Kağıthane'de sahibinden kaçtı. Mahallelinin peşine düşmesine rağmen durdurulamayan dana, iki ilçe gezdi. Yola çıkarak trafiği de bir birine katan dana yakalanamadı.