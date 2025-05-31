Kurban ibadetini de etkileyebilir! Şap hastalığı tespit edildi, bir kentte hayvan hareketleri yasaklandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri yasaklandı. Yetkililer, hastalığın ülke genelinde hayvancılığı ve Kurban Bayramı ibadetlerini etkileyebilecek ölçüde riskli olduğunu belirtti.

Hakkari Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, Vali Yardımcısı Furkan Berber başkanlığında toplandı. Toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan kesimlerinin dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde yapılabilmesi için önemli kararlar alındı.

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"ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ"

Hakkari'nin Derecik ilçesi merkezi, Orta Mahallesi, Başaklı Küme Evlerinde faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinden 30 Nisan 2025'te alınan numunenin laboratuvar sonucu 11 Mayıs 2025 tarihinde açıklandı. Yapılan incelemelerde, hayvanlarda şap hastalığının SAT-1 serotipi tespit edildi. Bu serotip, Türkiye'de daha önce görülmemiş olup etkili bir aşısı da henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle hastalığın yayılımının ciddi riskler taşıdığı ifade edildi.

"HAYVAN HAREKETLERİNE İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAK"

Hakkari Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, Vali Ali Çelik başkanlığında 2025/1 sayılı kararla aşağıdaki tedbirleri uygulamaya koydu: İl içi ve il dışı tüm hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklandı. İl genelinde biyogüvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak. İl ve ilçe müdürlükleri, kordon, karantina ve dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle yürütecek. Hastalığın görüldüğü bölgelerdeki tüm hayvancılık işletmeleri karantina altına alınacak.

KURBAN İBADETİNİ ETKİLEYEBİLECEK ÖLÇÜDE...

Yetkililer, hastalığın sadece Hakkari'yi değil, ülke genelinde hayvancılığı ve Kurban Bayramı ibadetlerini etkileyebilecek ölçüde riskli olduğunu vurguladı. Şap (SAT-1) hastalığının yayılması, telafisi zor ekonomik kayıplara neden olabilir.

"AŞILAMA ORANI YÜZDE 92'YE ULAŞTI"

Hakkari genelinde 10 farklı ilden gelen toplam 156 veteriner hekimin katkısıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yüzde 2 92'si aşılandı. Ancak, aşının etkinliğinin tam olarak sağlanabilmesi için son aşılamadan itibaren en az 21 gün geçmesi gerektiği belirtildi. Özellikle Derecik ve Şemdinli ilçelerinde hastalığın görüldüğü mihrak noktalarının aktifliği devam etmekte.