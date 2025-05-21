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Kurbanlık taşıyan tır devrildi: Onlarca küçükbaş telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde kurbanlık hayvan satışlarında hareketlilik başladı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kurbanlıkları taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araçta bulunan onlarca koyun telef oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Bingöl'ün Karlıova ilçesine küçükbaş hayvan taşıyan 27 N 7837 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kurbanlık taşıyan tır devrildi: Onlarca küçükbaş telef oldu - 1. Resim

Kazada onlarca koyun telef olurken, birçok küçükbaş da kara yoluna savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yola savrulan koyunlar toplanırken, telef olan koyunlar da yoldan kaldırıldı. 

Kurbanlık taşıyan tır devrildi: Onlarca küçükbaş telef oldu - 2. Resim

Göçebe oldukları öğrenilen sürü sahipleri, kaza nedeniyle maddi zarar yaşadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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