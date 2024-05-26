Kurbanlıklarını beslerken feci şekilde can verdi!

Bolu'da kurbanlık hayvanlarına yem vermek için yem kırma makinesini çalıştıran bir kişi, makineye kapılarak hayatını kaybetti.

Feci olay Mudurnu ilçesi Gürçam köyünde yaşandı. Büyükbaş besihane çiftliğinde kurbanlık hayvanlarını beslemek isteyen Savaş Şenol, yem kırma makinesine kolunu kaptırdı.

KENDİNİ KURTARMAK İÇİN ÇABALADI!

Talihsiz adamın kendini kurtarmak için makinayı kapadığı ortaya çıktı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar Savaş Şenol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Şenol'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.