Kurşunların adresi bu sefer Çorum ve Edirne: Bir gecede iki dükkanı taradılar

23 Ocak 2024 10:09 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 10:16

Dükkan tarama, silahlı saldırılar, çete savaşları yurdun dört bir yanında artışa geçti. Yeni saldırı haberleri Çorum ve Edirne'den geldi.

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde M.A.'ya ait kuaför salonuna kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi.

Camları kırılan ve içerisinde hasar oluşan iş yerinde olay yeri ekiplerince inceleme yapıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜZELLİK MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI

Edirne’nin Keşan ilçesinde de Aşağı Zaferiye Mahallesi Başak Sokak’ta bulunan bir güzellik merkezi silahlı saldırının hedefi oldu. İş yerinin camına 3 kurşun isabet etti.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.