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    Kurşunların adresi bu sefer Çorum ve Edirne: Bir gecede iki dükkanı taradılar

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    Son zamanlarda artışa geçen silahlı saldırılara yenileri eklendi. Dün gece Çorum'da bir kuaföre pompalı tüfekle ateş açıldı, Edirne'de de bir güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. İki olayda da kaçan saldırganlar aranıyor.

    Kurşunların adresi bu sefer Çorum ve Edirne: Bir gecede iki dükkanı taradılar
    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Dükkan tarama, silahlı saldırılar, çete savaşları yurdun dört bir yanında artışa geçti. Yeni saldırı haberleri Çorum ve Edirne'den geldi. 

    Çorum'da Ulukavak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde M.A.'ya ait kuaför salonuna kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Camları kırılan ve içerisinde hasar oluşan iş yerinde olay yeri ekiplerince inceleme yapıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    GÜZELLİK MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI

    Edirne’nin Keşan ilçesinde de Aşağı Zaferiye Mahallesi Başak Sokak’ta bulunan bir güzellik merkezi silahlı saldırının hedefi oldu. İş yerinin camına 3 kurşun isabet etti. 

    Kurşunların adresi bu sefer Çorum ve Edirne: Bir gecede iki dükkanı taradılar

    Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    ÇorumEdirneSilahlı Saldırı
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