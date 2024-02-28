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    Kurtarılmayı bekliyordu: Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu

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    Kurtarılmayı bekliyordu: Ukrayna&#039;da Türk gemisi vuruldu

    Gündem Haberleri

    Ukrayna'nın Herson Limanı'nda demirli Türk bandıralı bir kuru yük gemisi vuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada Rusya tarafından geldiği düşünülen 2 adet füzenin sancak tarafından vurulduğu kaydedildi. 

    Ukrayna'nın Herson Limanı'nda demirli Türk bandıralı "Kuruoğlu 3" Gemisi, Rusya tarafından geldiği düşünülen füzelerle vuruldu. 

    NTV'de yer alan habere göre, kaydedilen görüntülerde vurulan geminin hasar alarak yan yattığı görülüyor. Gemi, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana Herson Limanı'nda mahsur kalan gemiler arasındaydı.

    Mürettebat bulunmayan gemide 1 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, saldırı sırasında dışarıda olduğu öğrenildi.

    Kurtarılmayı bekliyordu: Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu - 1. Resim

    Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi: 

    Şirketimize ait, Türk bayraklı MV KURUOGLU-3 gemisi 22.02.2022 tarihinde Kherson Liman'ında 2800 m ton dökme UREA yükü tahliye etmek amacıyla limana yanaşmış ve 2 senedir Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle limanda mahsur kalmıştı. 

    Gemimize 27.02.2024 tarihinde tahminimizce Rusya tarafından geldiği düşünülen 2 adet füze atılıp sancak tarafından vurulmuş ve gemimiz su almaya başlamıştır. Gemimiz halat yardımıyla iskeleye tutunmuş olup halatların kopması ve gemimizin batması an meselesidir." 

    Kurtarılmayı bekliyordu: Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu - 2. Resim

    12 TÜRK GEMİSİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

    Karadeniz'deki Rus tehdidi nedeniyle aylardır evlerine dönemeyen Türk denizciler var. Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna limanlarında mahsur kalan 12 Türk gemisi ve o gemilerde bulunan mürettebat yaklaşık 2 yıldır kurtarılmayı bekliyor.

    Kurtarılmayı bekliyordu: Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu - 3. Resim

    Orion S gemisi de Nikolayev Limanında demirli Türk gemilerinden biri. Tahıl koridoru kapsamında olmadıkları için denize açılamadılar. Geminin kaptanı mayın tehdidi nedeniyle geminin tahliye edilemediğini aktardı.

    ERDOĞAN 2023’TE BU KONUYA DEĞİNMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’da mahsur kalan gemiler için 2023 yılının Haziran ayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

    “Ukrayna limanlarındaki 12 tane geminin durumunu da Ukrayna Volodimir Zelenski ile konuştuk. Bu gemilerin de serbest bırakılması noktasında gayret edeceklerini ifade ettiler. Burada bulunan Türk gemilerinin de bırakılmasıyla Türk iş adamlarımız da rahatlayacaklar.”

    Düzenleyen:  - Gündem
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