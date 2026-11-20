TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi hesaplara konu edilmemesi gerektiğini belirterek tüm partilere sorumluluk çağrısında bulundu. Sürecin millî bir proje olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Meclis'te geniş katılımlı yeni bir komisyona ihtiyaç olmadığını söyledi. Siyasi üslubun değişmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin tartışmalara ise "Bırakmayacaklarsa kendileri bilir" sözleriyle karşılık verdi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kurulması planlanan komisyona ilişkin siyasi parti gruplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Sürecin bir siyasi partinin değil, bütün Türkiye’nin meselesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bu mesele ne siyasi risk ne de siyasi rant olarak görülebilecek bir meseledir. Milletin vicdanıyla devletin aklının buluştuğu millî bir proje olarak gündeme gelmiştir ve böyle devam edecektir” diye konuştu.

Kurtulmuş’tan 'Terörsüz Türkiye' değerlendirmesi: Rant peşinde değiliz herkes dilini düzeltmeli

Geniş katılımlı bir komisyona gerek olmadığını söyleyen Kurtulmuş, bundan sonraki aşamalarda herkesin sorumlu davranması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş “Sürece kimsenin zarar verme hakkı yoktur. Herkesin eski siyasi ezberleri bırakıp dilini düzeltmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, terör örgütünün silah bırakıp bırakmama tartışmalarına ilişkin de “Bırakmayacaklarsa kendileri bilir” dedi.

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