Kutup soğukları Trakya'dan geliyor! Kar İstanbul'un kapısına dayandı, uzman isim gün verdi
Kutup soğukları kapıya dayandı, uzmanlar kar yağışı konusunda uyardı. Kurak geçen 2023'ün ardından 2024'ün ilk günlerinde İstanbul dahil yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. 10 Ocak'ı işaret eden uzman isim, ayın ikinci yarısından itibaren kuvvetli bir sistemin geleceğini ifade etti. Peki bugün hava nasıl olacak, 3 Ocak 2023 hava durumu neleri gösteriyor? İşte il il son dakika hava durumu tahminleri...
Yeni yıl ile birlikte gözler Meteoroloji'ye çevrildi, yurt genelinde ve özellikle İstanbul'da kar yağışı görülecek mi merak ediliyor. Haftanın hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu'daki yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek, Cumartesi gününden itibaren yerini açık havaya bırakacak. Pazar günü ise sağanak yağış yurda batıdan giriş yapacak ve soğuk havalar etkisini hissettirecek. Uzmanlar ise ay ortasını işaret etti ve 'kutup soğukları'na karşı uyarıda bulundu.
KUTUP SOĞUKLARI GELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, A Haber'e yaptığı açıklamada "Balkanlar üzerinden kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek ve yüzde 90 olasılıkla bir kar yağışı alacağız" dedi.
İSTANBUL'DA KAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Ocak ayının 10'undan itibaren 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ne yayılacak" diye konuştu.
Ocak ayının ortasından sonra yoğun kar yağışı beklentilerinin süreceğini belirten Özdemir, "Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yeni bir sistem geliyor. Daha güçlü. Güzel bir kar alma ihtimalimiz yüksek" dedi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (3 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışlar, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
Kaynak: Türkiye Gazetesi