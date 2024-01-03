Kutup soğukları Trakya'dan geliyor! Kar İstanbul'un kapısına dayandı, uzman isim gün verdi

3 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 09:11

Yeni yıl ile birlikte gözler Meteoroloji'ye çevrildi, yurt genelinde ve özellikle İstanbul'da kar yağışı görülecek mi merak ediliyor. Haftanın hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu'daki yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek, Cumartesi gününden itibaren yerini açık havaya bırakacak. Pazar günü ise sağanak yağış yurda batıdan giriş yapacak ve soğuk havalar etkisini hissettirecek. Uzmanlar ise ay ortasını işaret etti ve 'kutup soğukları'na karşı uyarıda bulundu.

KUTUP SOĞUKLARI GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, A Haber'e yaptığı açıklamada "Balkanlar üzerinden kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek ve yüzde 90 olasılıkla bir kar yağışı alacağız" dedi.

İSTANBUL'DA KAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Ocak ayının 10'undan itibaren 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ne yayılacak" diye konuştu.

Ocak ayının ortasından sonra yoğun kar yağışı beklentilerinin süreceğini belirten Özdemir, "Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yeni bir sistem geliyor. Daha güçlü. Güzel bir kar alma ihtimalimiz yüksek" dedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (3 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışlar, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ile gece saatlerinde sağanak yağışlı