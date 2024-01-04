Kuyumcu milyonlarca lirayla ortadan kayboldu, Cumhuriyet Başsavcılığı 4 saatte yakalattı

4 Ocak 2024 07:46 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 07:56

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye’de eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı. Birçok kişiyi yüzlerce milyon dolandırdığı iddia edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan kuyumcu 4 saat içerisinde yakalandı.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Orhangazi ilçesinde deden beri kuyumculuk yapan 44 yaşındaki Ahmet Ö.’den bu sabah itibariyle haber alınamadı. Bazı vatandaşlar, kuyumcu dükkanını da açmayan Ahmet Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖZEL EKİP KURDU

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü’nden görevli ekipler, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.

4 SAATTE YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde yürütülen soruşturmada ekipler tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledi. Titiz çalışma sonrasında Türkiye’de en kısa sürede baş şüphelisi bulunan soruşturmalardan birisine imza atıldı. Ahmet Ö. ve 3 kişi polis tarafından yakalanarak Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.