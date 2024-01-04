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    Kuyumcu milyonlarca lirayla ortadan kayboldu, Cumhuriyet Başsavcılığı 4 saatte yakalattı

    Bursa'da bir kuyumcu kar vaadiyle emanetinde tuttuğu sattığı altınlarla kayıplara karıştı. Gelen ihbarlar üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olağanüstü çalışma başlattı. Zanlı 4 saatte yakayı ele verdi.

    Kuyumcu milyonlarca lirayla ortadan kayboldu, Cumhuriyet Başsavcılığı 4 saatte yakalattı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye’de eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı. Birçok kişiyi yüzlerce milyon dolandırdığı iddia edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan kuyumcu 4 saat içerisinde yakalandı.

    BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

    Orhangazi ilçesinde deden beri kuyumculuk yapan 44 yaşındaki Ahmet Ö.’den bu sabah itibariyle haber alınamadı. Bazı vatandaşlar, kuyumcu dükkanını da açmayan Ahmet Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖZEL EKİP KURDU

    Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü’nden görevli ekipler, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.

    4 SAATTE YAKALANDI

    Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde yürütülen soruşturmada ekipler tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledi. Titiz çalışma sonrasında Türkiye’de en kısa sürede baş şüphelisi bulunan soruşturmalardan birisine imza atıldı. Ahmet Ö. ve 3 kişi polis tarafından yakalanarak Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı.
    Soruşturma devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaKuyumcuDolandırıcıPolis
    Haberler > Gündem > Kuyumcu milyonlarca lirayla ortadan kayboldu, Cumhuriyet Başsavcılığı 4 saatte yakalattı
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