Kuyumcu soymak isteyen acemi hırsız silahı görünce böyle kaçtı

Esenyurt’ta bir kuyumcuya giren acemi hırsız, silah doğrultup tüm altınları istedi. Kuyumcu sahibi alarma basıp, tezgah altında bulunan kendi silahına davranınca hırsız arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar kuyumcu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün akşam 21.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda iş yeri sahibi Uğur Yalçın ve yanındaki çalışanı dükkanı kapatmak üzere gün sonu alıyorlardı.

ALARMA BASTI

Kepengi yarım bırakan Yalçın, bir anda içeriye giren silahlı şahsı görünce şoke oldu. İçeriye giren hırsız, “Kepengi tamamen kapatın, kasayı açın” dedi. İlk panik anını atlatan kuyumcu, karşı koyarak oyalamaya çalıştı. Bu sırada tezgah altında bulunan alarma basıp yardım istedi.

KOŞARAK KAÇTI

Soyguncunun tedirgin hareketleri ve dışarıya bakmasını fırsat bilen kuyumcu aniden kendi silahına davrandı ve hırsıza doğrultu. Hırsız, bu hamle karşısında arkasına bakmadan dükkandan koşarak kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kuyumcuya geldi. Kamera ve parmak izi alan ekipler kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı. Başarısız soygun girişimi ise kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.