Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuyumcu soymak isteyen acemi hırsız silahı görünce böyle kaçtı

Kuyumcu soymak isteyen acemi hırsız silahı görünce böyle kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Soygun, Kuyumcu, Hırsızlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta bir kuyumcuya giren acemi hırsız, silah doğrultup tüm altınları istedi. Kuyumcu sahibi alarma basıp, tezgah altında bulunan kendi silahına davranınca hırsız arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar kuyumcu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün akşam 21.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda iş yeri sahibi Uğur Yalçın ve yanındaki çalışanı dükkanı kapatmak üzere gün sonu alıyorlardı.

ALARMA BASTI

Kepengi yarım bırakan Yalçın, bir anda içeriye giren silahlı şahsı görünce şoke oldu. İçeriye giren hırsız, “Kepengi tamamen kapatın, kasayı açın” dedi. İlk panik anını atlatan kuyumcu, karşı koyarak oyalamaya çalıştı. Bu sırada tezgah altında bulunan alarma basıp yardım istedi.

KOŞARAK KAÇTI

Soyguncunun tedirgin hareketleri ve dışarıya bakmasını fırsat bilen kuyumcu aniden kendi silahına davrandı ve hırsıza doğrultu. Hırsız, bu hamle karşısında arkasına bakmadan dükkandan koşarak kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kuyumcuya geldi. Kamera ve parmak izi alan ekipler kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı. Başarısız soygun girişimi ise kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı - GündemFETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararıZehir tacirlerine dev operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var - GündemBir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı varOkuduğu şiirde Erdoğan'ı 27 yaşında gösterdi! Cumhurbaşkanı şaşkınlığını gizleyemedi - GündemOkuduğu şiirde Erdoğan'ı 27 yaşında gösterdi! Cumhurbaşkanı şaşkınlığını gizleyemediAkdeniz'de büyük deprem! Bir çok ilden hissedildi, işte ilk veriler - GündemMuğla'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu...Bursa'da sıcak saatler! Oto tamirhanesindeki yangın arabalara sıçradı, hepsi kül oldu - GündemBursa'da oto tamirhanesinde yangın: 4 araç zarar gördüGazzelilerin yaralarını saracak, iyilik gemisi yola çıktı - Gündemİyilik gemisi yola çıktıTürkiye’den ABD’ye mesaj: Terörle mücadeleye samimi destek verin - GündemTürkiye’den ABD’ye mesaj: Terörle mücadeleye samimi destek verin
Sonraki Haber Yükleniyor...