Kuzeninin intikamı için masum bir kadının canına kıymıştı! Katil zanlısı operasyonla yakalandı

Adana'da oğluyla eve dönen Hayriye Derin, aralarında husumet olan iki grubun silahlı çatışmasının kurbanı oldu. Baran Tuncel'in silahından çıkan kurşunlar Derin'i hayattan kopardı. Cinayet dedektiflerinin devreye girdiği olayda, şüpheli Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Acı olay Adana'da 4 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Seyhan ilçesinde Kadir Şahin husumetlisi olduğu Ferhat Tuncer'i kısa bir süre önce tabanca ile ayağından vurarak yaraladı.

Bunun üzerine Ferhat'ın kuzeni Baran Tuncer (22) intikam almaya karar verdi. Baran Tuncer, Kadir Şahin'in işyerine gelerek tabanca ile defalarca ateş açmaya başladı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ HAYRİYE DERİN OLDU

Silahlı saldırı sırasında, ev kadını Hayriye Derin (43), oğlu Talha Derin'i (12) Turgut Özal Bulvarı'ndaki dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki oğlu Kayra Derin (7) ile eve dönmek için yola çıktı. Evine yaklaşık 300 metre mesafede Mücahitler Caddesi'nden geçerken Baran Tuncer'in ateşlediği tabancandan çıkan mermilerden bir tanesi Hayriye Derin'in ensesine isabet etti.

Hayriye Derin'in çocukları

Kadın direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı şeritten gelen minibüse çarparak durabildi. Derin, hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen olaydan saatler sonra hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DEDEKTİFLER DEVREYE GİRDİ

Hayriye Derin'in katilinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip kuruldu. Kurulan ekip olayın gerçekleştiği bölgenin 10 kilometre çapındaki güvenlik kameralarını topladı.

YUNANİSTAN'A KAÇACAKMIŞ

Yaklaşık 100 saat görüntü izleyen ekip, şüphelinin İzmir'den Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Adana'dan yola çıkan özel ekip İzmir'in Buca ilçesine bağlı Dicle Mahallesinde bir apartman dairesinde Baran Tuncer'i kıskıvrak yakaladı.

BARAN TUNCEL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Adana'ya getirilen Baran Tuncel'in, yaralama, öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Baran Tuncer emniyetteki ifadesinde,” Hedefim işyeriydi kadını yanlışlıkla vurdum” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.