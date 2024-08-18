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Kuzenlerin miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kuzenlerin miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'de kuzenler miras yüzünden kavga etti. Silahların çekildiği olayda 2 kişi canından oldu. Kaçan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Olay Susurluk ilçesine bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşandı. S.A. ile amcasının oğulları S.A. ve R.A. arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

KUZENLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya ateş etmeye başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

R.A. ve kardeşi S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. R.A. ve S.A'nın cesetleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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