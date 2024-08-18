Kuzenlerin miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Ağustos 2024 07:34 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 07:48 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Balıkesir'de kuzenler miras yüzünden kavga etti. Silahların çekildiği olayda 2 kişi canından oldu. Kaçan zanlı jandarma tarafından yakalandı.