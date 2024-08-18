Kuzenlerin miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Balıkesir'de kuzenler miras yüzünden kavga etti. Silahların çekildiği olayda 2 kişi canından oldu. Kaçan zanlı jandarma tarafından yakalandı.
Olay Susurluk ilçesine bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşandı. S.A. ile amcasının oğulları S.A. ve R.A. arasında miras yüzünden tartışma çıktı.
KUZENLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya ateş etmeye başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
R.A. ve kardeşi S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
ZANLI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. R.A. ve S.A'nın cesetleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı