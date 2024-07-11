Miras kavgası sokağa taştı, mahalle karıştı! Yaralılar var

Kağıthane'de iki aile arasında başlayan miras tartışması kavgaya dönüştü, mahalle karıştı. Bıçakların çekildiği kavgada 3 kişi yaralanırken, birçok kişi ise gözaltına alındı.

Sakarya'da gençlerin 'Kız' kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar var

Sakarya'da gençlerin 'Kız' kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar var

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında iki aile arasında çıkan anlaşmazlık ortalığı birbirine kattı.

Miras yüzünden birbirine giren ailelerin cadde üzerinde bulunan binada başlayan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyüyerek caddeye taştığı olayda, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Ortalığın bir anda adeta savaş alanına döndüğü olayda bıçaklar da çekildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MAHALLE KARIŞTI, YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Birçok kişinin gözaltına alındığı kavgada yaralananlar ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşananlar ise anbean kameralara yansıdı.