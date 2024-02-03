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    • Kuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kuzey Irak&#039;tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
    ŞEHİT, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta teröristlerin açtığı taciz ateşinde 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Hain saldırıda 2 askerimiz de yaralandı.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 1 askerimizin şehit olduğu bildirildi.

    2 ASKERİMİZ DE YARALANDI

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde harekat bölgesinde, 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

    Kuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ŞEHİT
    Haberler > Gündem > Kuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
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