Kuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta teröristlerin açtığı taciz ateşinde 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Hain saldırıda 2 askerimiz de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 1 askerimizin şehit olduğu bildirildi.

2 ASKERİMİZ DE YARALANDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde harekat bölgesinde, 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.