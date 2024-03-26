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Haberler > Gündem > KYK yurdunda intihar! Üniversite öğrencisi kendini 3. kattan aşağı attı

KYK yurdunda intihar! Üniversite öğrencisi kendini 3. kattan aşağı attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
KYK yurdunda intihar! Üniversite öğrencisi kendini 3. kattan aşağı attı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adı uzun bir süredir Afrikalı öğrencilerle gündeme gelen Karabük'te korkunç bir olay yaşandı. Safranbolu ilçesinde bulunan öğrenci yurdunun 3. katındaki camından atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Öğrencinin sosyal medya hesabından "Umarım dünyadaki son günüm 26.03.24" paylaşımı yaptığı görüldü.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde KYK yurdunda kalan Berkay Y. isimli üniversite öğrencisi, yurdun 3. katındaki camından atladı. Olayı gören diğer öğrenciler durumu 112 Acil Servis ve polis ekipleri ihbarda bulunurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından öğrencinin cesedi morga kaldırıldı.

KYK yurdunda intihar! Üniversite öğrencisi 3. kattan aşağı attı kendini - 1. Resim

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ 

Öğrencinin sosyal medya hesabına ise, “Umarım dünyadaki son günüm 26.03.24” yazdığı görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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