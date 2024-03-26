KYK yurdunda intihar! Üniversite öğrencisi kendini 3. kattan aşağı attı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mart 2024 12:16 - Güncelleme: 26 Mart 2024 13:08 - Güncelleme:

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Adı uzun bir süredir Afrikalı öğrencilerle gündeme gelen Karabük'te korkunç bir olay yaşandı. Safranbolu ilçesinde bulunan öğrenci yurdunun 3. katındaki camından atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Öğrencinin sosyal medya hesabından "Umarım dünyadaki son günüm 26.03.24" paylaşımı yaptığı görüldü.