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Lüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş

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MİT destekli operasyonla Türkiye'de yakalanan ‘Balina James’ olarak bilinen kripto dolandırıcısı Richard James Schueller’in eşinin üzerine kayıtlı lüks araçlara el konuldu. Schueler'e düzenlenen operasyonda eşi A. K. de gözaltına alınmıştı.

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İstanbul'da, kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler, MİT destekli polis operasyonunda eşiyle birlikte yakalanmıştı. Şüphelinin eşi adına kayıtlı 9 araca el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Lüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Başlık ResmiLüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş

EŞİ DE AYNI OPERASYONDA YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler'in Beşiktaş'ta bir adreste bulunduğu tespit edilmiş, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Richard James Schueler ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Lüks araçlara el konuldu! Türkiyede yakalanan Balina James hepsini eşi adına kaydettirmiş
Başlık ResmiLüks araçlara el konuldu! Türkiyede yakalanan Balina James hepsini eşi adına kaydettirmiş

EVİNDEN SERVET ÇIKMIŞTI

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ile birlikte 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, bin 360 mermi ve 1 "kama" diye tabir edilen bıçak, 2 dron, 24 kol saati, 20 altın bileklik ve 7 altın zincir kolye, 600 bin dolar, 2 bin 600 Euro ve 50 bin Türk Lirası nakit para ele geçirilmişti.

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BAKAN GÜRLEK: TÜRKİYE, SUÇLULARIN SIĞINAĞI OLMAYACAK

Düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE ARAÇLARA EL KONULDU

Çalışmaların devamında, şüphelinin eşi adına tescilli olduğu belirlenen 9 araca el konuldu. Araçlar, ilgili otoparka çekilerek muhafaza altına alındı.

İşte o araçlar:

Lüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Başlık ResmiLüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Lüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Başlık ResmiLüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Lüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Başlık ResmiLüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Lüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Başlık ResmiLüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Lüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Başlık ResmiLüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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