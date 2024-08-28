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Lunaparkta korku dolu anlar! Bir saat havada asılı kaldılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ndeki lunaparkta 'çekiç' isimli oyun grubunun bozulması sonucu oyun alanındaki vatandaşlar bir saat havada asılı kaldı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle indirildi.

Kahramanmaraş’ta lunaparktaki oyun alanında eğlenen vatandaşlar, 'çekiç' isimli oyun grubunun bozulması ile yaklaşık 1 saat havada asılı kaldı. Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti.

Lunaparkta korku dolu anları! Bir saat havada asılı kaldılar - 1. Resim

HAVADA ASILI KALDILAR

Olay, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ndeki lunaparkta meydana geldi. Alandaki oyun gruplarında eğlenmeye çalışan bir grup vatandaş ‘çekiç’ isimli oyuncağa bindi. Bir müddet ters taklalar atarak içerisindeki yaklaşık 50 kişiyi eğlendiren cihaz bir anda bozulunca vatandaşlar havada asılı kaldı. Eğlence mekanında korku dolu anlar yaşayan ve baş aşağı asılı şekilde beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Lunaparkta korku dolu anları! Bir saat havada asılı kaldılar - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme aracı merdiveni ile havada asılı kalan vatandaşları kurtarırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi. Olay sonrası cihazın bozulması ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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