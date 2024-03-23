CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş, seçmene hitap ettiği sırada akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi tarafından sahneden aşağı itilmişti. Lütfü Savaş'a yapılan saldırı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Lütfü Savaş'ın kendisine saldıran şahsın ailesini teskin etmeye çalıştığı görülüyor.

Yerel seçimlere yaklaşık 1 hafta kala Samandağ'da çalışmalarını sürdüren, Hatay Büyükşehir Başkanı ve adayı Lütfü Savaş, dün sahneye fırlayan bir saldırgan tarafından aşağı itildi. Saldırganın Daha sonra yapılan açıklamalarda psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

SALDIRGANIN AİLESİ ÖZÜR DİLEDİ

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde olay sonrası saldırgan Ali Güzel'in yakınlarının Başkan Savaş’tan özür dilediği ve olayın kasıtlı olarak yapılmadığını anlattığı görüldü. Görüntülerde Başkan Savaş’ın kendisine saldıran şahsın ailesini teskin etmeye çalışması ise takdir topladı.

Hatay’da 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Lütfü Savaş, kendisine saldıran bipolar bozukluk yaşayan Ali Güzel'den şikayetçi olmadı.

Savaş, olayın ardından kendisine yönelik yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş, şu ifadeleri kullandı:

AİLEMİZİN ÜZÜLMESİNİ İSTEMİYORUM

“Ailemiz lütfen üzülmesin, ben onların üzülmesini istemiyorum. Bu kardeşimiz rahatsız. Ehliyeti olmayan bir kişiye yönelik suç duyurusunda bulunmak hem bir insan hem de bir doktor olarak bize yakışmaz. Aksine hem vatandaşımızın tedavisine hem de tedavi süresince ailesine destek olmak için elimizden geleni yapacağız.

LÜTFEN KİMSE DOKUNMASIN

Konuşmaya en son ben çıktım ve konuşmanın tam ortasında, bir vatandaş beni itti. Ailesi, annesi, kız kardeşi oradaydı. Kız kardeşi ‘başkanım kardeşim ruh hastası tedavi görüyor’ dedi. Ben o arada tekrar platforma çıktım ve 'lütfen kimse dokunmasın, bu kardeşimiz rahatsızmış, biz mitinge devam ediyoruz' dedim ve devam ettik.

OLAYDA KASIT ARAMIYORUM

Bu arkadaşımız için yapacağımız tek şey, tedavisinin düzenli olarak yapılması, doktora gitmesi, kontrollerinin yaptırılması ve ailesine yardımcı olmaktır. Başka yapacak bir şey yok. Bu olay başkasının da başına gelebilirdi. Ben olayda bir kasıt aramıyorum, bu kardeşimizin tedavisine destek olacağız inşallah”