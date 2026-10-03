Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Maaş için boşananları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Maaş için boşananları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Başlık ResmiMaaş için boşananları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Babadan kalan yetim aylığını alabilmek için eşinden boşananları ilgilendiren Yargıtay kararı çıktı. Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam edenlerin, boşanmanın gerçek ya da hileli olup olmadığına bakılmaksızın aylıklarının kesilmesi gerektiği belirtildi.

Kaydet
|

Babadan kalan yetim aylığını almak için kağıt üzerinde eşinden boşananları yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam eden kişilerin, boşanmanın gerçek ya da hileli olup olmadığına bakılmaksızın yetim aylığının kesilmesi gerektiğine hükmetti.

Dava konusu olayda bir kadın, 2001 yılında eşinden boşandıktan sonra 2002'de vefat eden babasından yetim aylığı almaya başladı. SGK, kadının boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığını belirleyerek 2008 yılında aylığını kesti ve yapılan ödemeleri borç olarak kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Yargıtay
GÜNDEM

Yargıtay'dan "kira bedeli emsalden düşükse 5 yıldan önce de dava açılabilir" kararı

SGK İTİRAZ ETTİ, REDDEDİLDİ

Yıllar sonra yeniden yetim aylığı bağlanması için SGK'ya başvuran kadın, talebinin reddedilmesi üzerine dava açtı. İş Mahkemesi kadının talebini kabul ederek aylığın yeniden bağlanmasına karar verdi. SGK'nın itirazı da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay ise boşanmanın samimi olup olmadığının araştırılmasının gerekmediğini belirtti. Daire, 1 Ekim 2008'den itibaren boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilerin gelir veya aylıklarının kesilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay, birlikte yaşama durumunun yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle mahkeme kararını bozdu. Yeniden yapılacak incelemede adres kayıtları, kolluk araştırması ve komşu, muhtar, kapıcı gibi kişilerin beyanlarının dikkate alınmasına karar verildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.