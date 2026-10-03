Maaş için boşananları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Babadan kalan yetim aylığını alabilmek için eşinden boşananları ilgilendiren Yargıtay kararı çıktı. Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam edenlerin, boşanmanın gerçek ya da hileli olup olmadığına bakılmaksızın aylıklarının kesilmesi gerektiği belirtildi.

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Babadan kalan yetim aylığını almak için kağıt üzerinde eşinden boşananları yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam eden kişilerin, boşanmanın gerçek ya da hileli olup olmadığına bakılmaksızın yetim aylığının kesilmesi gerektiğine hükmetti.

Dava konusu olayda bir kadın, 2001 yılında eşinden boşandıktan sonra 2002'de vefat eden babasından yetim aylığı almaya başladı. SGK, kadının boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığını belirleyerek 2008 yılında aylığını kesti ve yapılan ödemeleri borç olarak kaydetti.

SGK İTİRAZ ETTİ, REDDEDİLDİ

Yıllar sonra yeniden yetim aylığı bağlanması için SGK'ya başvuran kadın, talebinin reddedilmesi üzerine dava açtı. İş Mahkemesi kadının talebini kabul ederek aylığın yeniden bağlanmasına karar verdi. SGK'nın itirazı da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay ise boşanmanın samimi olup olmadığının araştırılmasının gerekmediğini belirtti. Daire, 1 Ekim 2008'den itibaren boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilerin gelir veya aylıklarının kesilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay, birlikte yaşama durumunun yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle mahkeme kararını bozdu. Yeniden yapılacak incelemede adres kayıtları, kolluk araştırması ve komşu, muhtar, kapıcı gibi kişilerin beyanlarının dikkate alınmasına karar verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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