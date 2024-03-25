Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Mahallelinin kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı! Sulama kanalında korkunç görüntü

Mahallelinin kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı! Sulama kanalında korkunç görüntü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir sulama kanalından yayılan kötü kokuyla korkunç manzara ortaya çıktı. Ekipler bölgede yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kemiği buldu, vatandaşlar ise duruma isyan etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’ndeki sulama kanalından çevreye yayılan kötü koku mahallelinin dikkatini çekti. Bölgeye giden ekipler kanalda yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu.

Mahallelinin kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı! Sulama kanalında korkunç görüntü - 1. Resim

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Mahallelinin kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı! Sulama kanalında korkunç görüntü - 2. Resim

'İLK DEFA OLAN BİR ŞEY'

Kalıntıları kimin attığı tespit edilemezken bölgede temizlik çalışması yapıldı. Çevrede oturan vatandaşlar duruma isyan etti.

Mahallelinin kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı! Sulama kanalında korkunç görüntü - 3. Resim

Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.

Mahallelinin kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı! Sulama kanalında korkunç görüntü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEM'i kilitleyen kaza! İki araca çarpıp takla attı - GündemTEM'i kilitleyen kaza! İki araca çarpıp takla attıİstanbullular neye uğradığını şaşırdı: Dolu vurdu, dalgalar yükseldi - Gündemİstanbullular kaçacak yer aradı!Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemAdana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştıATAK ile terörün kökü kazanıyor - GündemATAK ile terörün kökü kazanıyorTürkiye çöl tozunun etkisi altına girecek! Tarih verildi, uzmanlar uyardı - GündemTürkiye çöl tozunun etkisi altına girecek! Tarih verildiMersin'de 4 katlı yeni bina yan yattı - GündemBiter bitmez çökmeye başladı!Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! Eski sevgilisine özenmiş - GündemSahte avukattan büyük vurgun! Eski sevgilisine özenmişYeni doğan bebeğini metruk eve bırakmıştı: Anneye istenen hapis cezası belli oldu - GündemAnneye istenen hapis cezası belli olduKapadokya'da 4 peribacasında restorasyon başladı - GündemKapadokya'da 4 peribacasında restorasyon başladıTaksiciyle yolcu arasında hız kavgası: 'Beni dövüyorlar' deyip bağırdı - GündemTaksiciyle yolcu arasında 'hız' kavgası
Sonraki Haber Yükleniyor...