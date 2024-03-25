Mahallelinin kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı! Sulama kanalında korkunç görüntü

Adana'da bir sulama kanalından yayılan kötü kokuyla korkunç manzara ortaya çıktı. Ekipler bölgede yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kemiği buldu, vatandaşlar ise duruma isyan etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’ndeki sulama kanalından çevreye yayılan kötü koku mahallelinin dikkatini çekti. Bölgeye giden ekipler kanalda yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu.

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

'İLK DEFA OLAN BİR ŞEY'

Kalıntıları kimin attığı tespit edilemezken bölgede temizlik çalışması yapıldı. Çevrede oturan vatandaşlar duruma isyan etti.

Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.