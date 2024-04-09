Malatya beşik gibi! 1 dakika arayla 2 deprem

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 14:27 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 15:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Malatya'da 1 dakika arayla peş peşe 2 deprem oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.13'te 3.9, saat 14.14'te ise 3.1'lik bir deprem daha meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz herhangi bir duruma rastlanmadı.