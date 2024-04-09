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Malatya beşik gibi! 1 dakika arayla 2 deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya beşik gibi! 1 dakika arayla 2 deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'da 1 dakika arayla peş peşe 2 deprem oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.13'te 3.9, saat 14.14'te ise 3.1'lik bir deprem daha meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz herhangi bir duruma rastlanmadı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde peş peşe iki deprem geldi. Birer dakika arayla gerçekleşen depremler bölgede paniğe neden oldu.

BİRER DAKİKA ARAYLA SALLANDI 

Saat 14.13'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirken, saat 14.14'te de 3.1 bir deprem daha meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 km, 3.1'lik depremin derinliği ise 8 km olarak ölçüldü. Depreme ilişkin henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı. 

AFAD'dan depreme ilişkin geçilen veriler şöyle: 

Malatya beşik gibi! 1 dakika arayla 2 deprem - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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