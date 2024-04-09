Malatya beşik gibi! 1 dakika arayla 2 deprem
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya'da 1 dakika arayla peş peşe 2 deprem oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.13'te 3.9, saat 14.14'te ise 3.1'lik bir deprem daha meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz herhangi bir duruma rastlanmadı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde peş peşe iki deprem geldi. Birer dakika arayla gerçekleşen depremler bölgede paniğe neden oldu.
BİRER DAKİKA ARAYLA SALLANDI
Saat 14.13'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirken, saat 14.14'te de 3.1 bir deprem daha meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 km, 3.1'lik depremin derinliği ise 8 km olarak ölçüldü. Depreme ilişkin henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı.
AFAD'dan depreme ilişkin geçilen veriler şöyle:
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi