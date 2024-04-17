Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00:09 sıralarında yaşanan deprem yerin 9.28 km derinliğinde yaşandı.

KANDİLLİ'YE GÖRE DEPREM ADIYAMAN'DA OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün gece yaşanan 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya 4.3 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Adıyaman'ın Arıkonak-Sincik olarak duyurdu. Kandilli'ye göre 4.3 büyüklüğünde açıklanan deprem yerin 5.0 km derinliğinde oldu.