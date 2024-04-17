Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün gece yaşanan 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya 4.3 büyüklüğünde bir depremle sallandı.
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00:09 sıralarında yaşanan deprem yerin 9.28 km derinliğinde yaşandı.
KANDİLLİ'YE GÖRE DEPREM ADIYAMAN'DA OLDU
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Adıyaman'ın Arıkonak-Sincik olarak duyurdu. Kandilli'ye göre 4.3 büyüklüğünde açıklanan deprem yerin 5.0 km derinliğinde oldu.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi