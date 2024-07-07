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Malatya'da dehşet evi! Eşini, kızını ve 5 yaşındaki torununu uyurken katletti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da İ.B. isimli adam, eşi, kızı ve 5 yaşındaki torununu uyudukları sırada katletti. Şahıs cinayetin ardından intihara kalkıştı.

Korkunç olay Malatya'nın Arguvan ilçesinde gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 61 yaşındaki İ.B. aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Malatya'da dehşet evi! Eşini, kızını ve 5 yaşındaki torununu uyurken katletti - 1. Resim

Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Malatya'da dehşet evi! Eşini, kızını ve 5 yaşındaki torununu uyurken katletti - 2. Resim

Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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