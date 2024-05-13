Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

MALATYA DOĞANŞEHİR'DE DEPREM

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor... 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin ardından bölgede artçı depremler sürüyor. Malatya'da saat 20:07 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son istatistikleri yayımladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20.07 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.28 km derinliğinde yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. Çavuşlu-Doğanşehir mevkiinde yaşanan deprem yerin 5.0 km derinliğinde oldu.