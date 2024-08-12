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Manisa'da 3 kedi yavrusunu öldürmüştü! O cani tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'da fırça sapıyla 3 kediyi öldüren ve görüntüleri büyük tepkiye neden olan M.Ş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın sevk edildiği adliyenin önüne toplanan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kınama açıklamasında bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı.

Sağlık Mahallesi'ndeki olaya ilişkin gözaltına alınan M.Ş'nin (69) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manisa'da 3 kedi yavrusunu öldürmüştü! O cani tutuklandı - 1. Resim

M.Ş'nin, emniyetteki ifadesinde kedi yavrularının mutfağına girip çıktığını, defalarca engellemeye çalıştığını, olay günü sinirlerine hakim olamayarak kedileri öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN KINAMA

Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, olayı kınadı.

Manisa'da 3 kedi yavrusunu öldürmüştü! O cani tutuklandı - 2. Resim

Sağlık Mahallesi'nde dün M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan kedi yavrularını fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulunmuş, polis M.Ş'yi gözaltına almıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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